Sieben Hundebabies in Neulengbach ausgesetzt

Gemeindemitarbeiterinnen organisierten schnell den Transport in einen Reitstall, wo die Tiere jetzt in einer leeren Pferdebox versorgt werden. Foto: privat

Als Gemeindemitarbeiterin Nina Kahri am Montag kurz vor 7 Uhr früh auf dem Weg zur Arbeit war entdeckte sie die ausgesetzten Tiere. Nina Kahri, die selbst auch Hundetrainerin ist, kontaktierte schnell ihre Kollegin Andrea Stoiser und die wiederum informierte ihre Tochter über den Fund. Rasch war eine Lösung gefunden, um die Welpen aus ihrer misslichen Lage zu befreien: Claudia Stoiser hat die jungen Hunde vorübergehend in einer leeren Pferdebox in Raipoltenbach untergebracht. Sie hat sich auch bereit erklärt, sich weiterhin um die Welpen zu kümmern und sich später auch um deren Vermittlung anzunehmen. Die Tierärztin und die Polizei wurden verständigt.

Bei den Welpen dürfte es sich um fünf bis sechs Wochen alte Mischlinge von eher kleinen Rassen wie Dackel oder Mops handeln. „Sie fressen und trinken schon selbst“, berichtet Andrea Stoiser.

Die Exekutive nahm indes die Ermittlungen auf, um den- oder diejenigen auszuforschen, von dem die Tiere ausgesetzt wurden. Hinweise sind erbeten, diese werden natürlich vertraulich behandelt, 05/9133-3168. „Das Aussetzen von Tieren, die in der freien Wildbahn nicht überlebensfähig sind, ist strafbar“, heißt es. Darauf stehen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe.