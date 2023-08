Feuerwehr Maria Anzbach befreite Reh

In einem Garten in der Grauer-Gasse war ein Reh in einem Garten gefangen. Das Tier fand allein nicht mehr aus dem Garten hinaus. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen. Mit einer Decke fingen die Feuerwehrleute das Rehlein vorsichtig ein. Dann wurde der Vierbeiner im Wald wieder ausgesetzt und kann jetzt wieder die Freiheit genießen. 13 Mann waren im Einsatz. Einsatzleiter war Kommandant Josef Ertl.