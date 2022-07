Jungflorianis entdeckten Brand und reagierten rasch

Werbung

Sie reagierten richtig, setzten die Kabel stromlos und löschten den Brand.

In einer Gartenhütte kam es zu einem Brand. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Ausbreiten verhindert werden. Foto: privat

Beide sind seit einigen Jahren in der Feuerwehrjugend Unter-Oberndorf aktiv und haben dort auch die Grundlagen im Verhalten in Notfällen, dem Verhalten bei Bränden und das Löschen von Bränden in Theorie und Praxis erlernt – genau dieses Wissen kam ihnen nun zugute. Sie wussten genau, was in diesem Fall zu tun war.

Die Feuerwehrjugend ist nicht nur bezüglich der Verhinderung von Bränden, sondern auch bei technischen Herausforderungen (Seilwinde, Hebelgesetz, Mechanik, Zugkraftverdopplung, Knotenkunde, . . .) und somit generell in der Physik und durch die Förderung von logischem Denken eine Schule fürs Leben.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.