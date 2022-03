Flüchtlingsunterkunft in Neulengbach: Die Gespräche laufen

Die Stadtgemeinde Neulengbach ist mit dem Land Niederösterreich in Gesprächen wegen der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. Wie Bürgermeister Jürgen Rummel mitteilt, haben sich viele Privatpersonen gemeldet, die Unterkünfte für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen können.

Es geht aber vor allem auch um das ehemalige Blindenheim in Unterdambach, wo im Zuge einer Privatinitiative schon viele geflüchtete Frauen und Kinder aufgenommen wurden.

„Es geht um die Menschen und nicht um‘s Geld“

Die ersten Tage seien turbulent gewesen, langsam komme man in ruhigeres Fahrwasser, sagt Gernot Steier, der Besitzer der Liegenschaft. Von anderer Seite klingt das anders: „Teilweise ist es chaotisch“, vermisst ein Helfer klare Strukturen.

Gernot Steier hat das ehemalige Blindenheim für Flüchtlinge geöffnet. Foto: Archiv

Vertreter des Landes haben am Freitag die Unterkunft inspiziert. Am Montag und am Dienstag gab es Gespräche zwischen Stadtgemeinde und Land. Ergebnis gibt es noch keines. Weitere Gespräche folgen.

Bürgermeister Jürgen Rummel betont: „Wir wollen unterstützen und als Gemeinde gemeinsam mit dem Land für eine geregelte Organisationsstruktur sorgen.“ Wichtig sei, dass die geflüchteten Menschen eine Grundversorgung bekommen und krankenversichert werden. Man brauche Verlässlichkeit und Konstanz. „Wir wollen die rechtlichen Grundvoraussetzungen schaffen. Es geht um die Menschen und nicht um‘s Geld“, betont Rummel.

Dankbar ist die Stadtgemeinde allen Bürgern, die sich ehrenamtlich für die Menschen aus der Ukraine engagieren. Die Hilfsbereitschaft ist nach wie groß: Viele Freiwillige sind im Einsatz, um die Versorgung der Kriegsflüchtlinge sicherzustellen. Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel sind laut Gernot Steier vorläufig durch Spenden gesichert.

Um kleinere Reparaturen sowie Heizöl-, Strom- und Warmwasserverbrauch finanzieren zu können, hat die Initiative um Geldspenden gebeten. „Wenn keine Spenden mehr kommen, muss ich mir etwas überlegen“, sagte Gernot Steier am Freitag gegenüber der NÖN.

Geld für Heizöl und Strom fehlt

Gerüchte, dass er die Flüchtlinge abzocke oder dass er kurz vor dem Bankrott stehe, sind bis zu Gernot Steier durchgedrungen. „Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert“, sagt der Neulengbacher Jurist.

Jeder könne kommen und sich überzeugen, dass die Sachspenden für die Flüchtlinge verwendet werden. Die Geldspenden laufen über Bankkonten, so Steier: „Da kann ich jederzeit alles offenlegen.“

