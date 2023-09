Petition für die Verlängerung der Badesaison in Eichgraben

Perfektes Badewetter, doch das Bad sperrt zu. Von Mitte Mai bis Anfang September hat das Wienerwaldbad Eichgraben jedes Jahr seine Pforten für die Besucher geöffnet. Da heuer bis in den September hinein sommerliche Temperaturen angesagt waren, starteten Brigitte Ammer-Weis und Vroni Schink eine Unterschriftenaktion zur Verlängerung der Badesaison im Eichgrabner Bad.

„Ich habe das Schreiben samt Unterschriftenlisten gleich am 28. August ins Gemeindeamt gebracht, in der Hoffnung, dass bis zum 1. September, wenn der nächste Newsletter der Gemeinde erscheint, diese Aktion zumindest erwähnt wird. Mitnichten. Nicht ein Wort wurde darüber von unserem Bürgermeister erwähnt. Dabei wäre es nur fair gewesen, angesichts der sommerlichen Wetterprognosen, sich dazu etwas zu überlegen“, ärgert sich Ammer-Weis.

Saisonkartenbesitzer beklagen auch, dass heuer die Baderöffnung im Mai aufgrund Schlechtwetters statt am 14. Mai auf den 21. Mai verschoben wurde. „Diese eine Woche hätte man durchaus in der ersten Septemberwoche anhängen können“, meint Ammer-Weis.

Bürgermeister Georg Ockermüller kann den Wunsch zwar nachvollziehen, muss aber aus organisatorischen und finanziellen Gründen trotzdem eine Absage erteilen. „Urlaube sind geplant und Wartungsarbeiten terminlich fixiert. Gerne können wir in der Planung für die Saison 2024 die Möglichkeit in Betracht ziehen, das Bad in den ersten zwei Septemberwochen bei schöner Witterung an einzelnen Tagen offen zu lassen“, meint der Bürgermeister. Und weiter: „Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass dadurch Mehrkosten von rund 5.000 Euro pro Woche entstehen und der Blick ins Bad Neulengbach zeigt, dass trotz traumhaftem Wetter diese Woche nahezu keine Badegäste da waren.“

Rund 20.000 Gästebesuchten heuer dasWienerwaldbad. Die Bademeister Perica Zebec und Philip Eichinger haben gemeinsam mit sieben Praktikantinnen und Praktikanten an der Kassa und mit tatkräftiger Unterstützung durch Birgit Teufel und Flora Dzaferi aus der Verwaltung, die Saison bestens über die Bühne gebracht, ist der Bürgermeister zufrieden.