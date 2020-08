Einen Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen hat die Bundesregierung aufgrund der Coronapandemie ins Leben gerufen. Damit sollen Einnahmenausfälle gemildert werden, damit Vereine und Organisationen ihre statutengemäßen Aufgaben weiter erbringen können.

Während von manchen Seiten, zum Beispiel von einer Feuerwehr in der Region Purkersdorf zu hören ist, dass es schwierig sei, an diese Unterstützung zu kommen, ist man in Unterwolfsbach voll zufrieden: Dort ist ein Teil der Förderung prompt eingetrudelt. Kommandant Claus Triebenbacher fasst das Prozedere zusammen: „Wir haben am Donnerstag ein Mail vom Landesfeuerwehrverband mit der Information über diesen Fonds bekommen, am Freitag eine Kommandositzung abgehalten und alle Zahlen zusammengetragen, die man liefern muss und am Sonntagabend um die Unterstützung angesucht.“ Am Montag hatte die Feuerwehr die Bestätigung, dass sie Geld bekommt, und am Dienstag wurde die erste Rate ausbezahlt.

„Wir sind extrem froh, dass wir über den Fonds etwas Geld bekommen haben“, betont der Feuerwehrkommandant. Denn auch die Unterwolfsbacher Feuerwehr konnte ihr geplantes Fest wegen der Corona-Gefahr nicht abhalten. „In unserem kleinen Ort ist das Fest aber die einzige Einnahmemöglichkeit“, stellt Claus Triebenbacher fest. Die Unterstützung helfe, die Fixkosten zu decken und kleine Anschaffungen zu finanzieren. Die Ausrüstung ist in die Jahre gekommen, im Vorjahr wurden neue Schutzhelme gekauft, heuer sollen die 25 Jahre alten Schutzhandschuhe durch neue ersetzt werden.