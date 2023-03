Podcast von Neulengbacher Autorin wird Bühnenstück

Im Jahr 2020 flog ein großer, international agierender Drogenring auf. Daran beteiligt: Andrea, eine junge Frau und Mutter. Sie wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Jahre später lernte Magda Woitzuck diese Frau zufällig kennen und erfuhr von ihrem früheren Leben als Drogendealerin. Die Neulengbacher Autorin wusste gleich: „Da muss man etwas daraus machen.“

Andrea erzählte Magda Woitzuck in langen Gesprächen schonungslos von ihrem Leben in der Wiener Unterwelt, das sie einst geführt hatte. Magda Woitzuck gestaltete daraus den SWR-Podcast „Shit happens – „Erinnerungen einer Großdealerin.“

Aus diesem Podcast ist nun ein Theaterstück geworden: „Ich bin alles – Als mir die Stadt gehörte“ lautet der Titel der Bühnenfassung von Calle Fuhr und Charlotte Sprenger. Die Uraufführung mit Schauspielerin Sophia Mercedes Burtscher und Musikerin pollyester fand am Freitag am Volkstheater in den Bezirken in Wien statt.

„Wir hatten eine sehr schöne und viel umjubelte Premiere und freuen uns nun auf die Tour“, informiert Sophia Fischer von der Produktionsleitung. Das Volkstheater in den Bezirken ist ein einzigartiges Theaterformat: Die Inszenierungen werden in verschiedenen Bezirken in ganz Wien gespielt. Auch „Ich bin alles“ wird in den nächsten Wochen an mehreren Spielstätten gezeigt – und zwar bis 4. April.

https://www.volkstheater.at

