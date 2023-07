Dank für Engagement für Ferienspiel-Organisation in Kirchstetten

Jede Menge Spiel und Spaß bietet das Ferienspiel für die Kinder in Kirchstetten. Für die Leiterin des Ferienspiels Claudia Hötzl gab es nun eine Dankesurkunde vom Familienreferat der NÖ Landesregierung. Bürgermeister Josef Friedl und die Geschäftsführende Gemeinderätin Margarete Maron überreichten ihr die Urkunde zum Beginn der Ferienspiele im Generationenpark, wo Spielen in und mit der Natur am Programm stand. Die weiteren Termine:

Kasperltheater mit Katrin und Alfred Linger ist am Freitag, 4. August, um 15 Uhr, in der Dorfschmiede angesagt.

Ein Besuch der FF Totzenbach steht am Dienstag, 15. August, ab 9 Uhr, auf dem Programm. Anmeldung bei Kerstin Hackl unter: 0660/4133880.

Spiel und Spaß bei der FF Kirchstetten gibt es für die Kinder am Freitag, 25. August, bei Geschicklichkeitsspielen und Einsatzvorführungen von 9 bis 12 Uhr. Anmeldung bei Christian Dienstl unter: 0699/10416534.

Das Spielefest des Vereines der Kinderfreunde Kirchstetten-Totzenbach mit Spiel- und Bastelnachmittag, Kinderschminken und Kutschenfahrten steht am Samstag, 2. September auf dem Programm. Beginn ist um 11 Uhr am Weinheberspielplatz. Anmeldung : 0664/4871808.