Causa Pflegeheim Kirchstetten: Zweiter Rechtsgang

Vier ehemalige Pflegekräfte des Pflegeheims Clementinum in Kirchstetten mussten sich vor Gericht verantworten. Das Quälen oder Vernachlässigen wehrloser oder psychisch beeinträchtigter Personen sowie sexueller Missbrauch und Körperverletzung in der Zeit von März bis Oktober 2016 war ihnen vorgeworfen worden. Jetzt gibt es einen zweiten Rechtsgang.

Der Prozess gegen die vier Beschuldigten, die sich nicht schuldig bekannten, begann im Herbst 2020. Im Februar 2021 wurden sie am Landesgericht St. Pölten schuldig gesprochen. Es gab eine Nichtigkeitsbeschwerde der Verteidigung. Die Urteile für drei der vier ehemaligen Heim-Mitarbeiter wurden vom Obersten Gerichtshof zum Teil aufgehoben. Es seien "Mängel in der Urteilsausfertigung" festgestellt worden, so die Auskunft eines OGH-Sprechers gegenüber der APA. Es muss also neu verhandelt werden. Der Termin steht fest: Der zweite Rechtsgang ist am 31. August anberaumt.