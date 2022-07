UTC Ollersbach Spiel und Spaß für die Kinder beim Neulengbacher Ferienspiel

Lesezeit: 2 Min MD Monika Dietl

D as Neulengbacher Ferienspiel wurde am Tennisplatz des UTC Ollersbach eröffnet. Zahlreiche interessante Termine gibt es für die Kinder bis zum 14. August, dann endet das Programm beim Waldfest in Raipoltenbach.