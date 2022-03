Bücherzelle in Neulengbach wurde demoliert

Vier Bücherzellen haben Stadtbibliothek und Stadtgemeinde vor Kurzem aufgestellt, seit dem Wochenende sind es nur mehr drei. Denn am Samstag gegen 21 Uhr haben unbekannte Täter die alte Telefonzelle am Kleebühel in Tausendblum gesprengt.

„Es ist ein Wahnsinn. Ich hab gedacht, ich spinn’, als ich das gehört habe“, zeigt sich Bücherei-Leiter Ewald Furtmüller verärgert über die Aktion. Beate Raabe-Schasching, die die Bücherzelle betreut hätte, ist ebenfalls entsetzt: „Das ist kein dummer Bubenstreich, sondern eine Straftat“.

Der Kracher sei mehrere Kilometer weit zu hören gewesen. Teile der alten Zelle und vor allem Glassplitter flogen 100 Meter im Umkreis: „Nicht auszudenken, wenn da gerade jemand gekommen wäre.“ Der Verein Arbeiterheim, dessen Obfrau Raabe-Schasching ist, setzt 1.000 Euro Prämie aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Die Exekutive nahm die Ermittlungen zur Ausforschung des oder der Täter aus. Bislang ist der genaue Tathergang unbekannt, ebenso, womit genau die Sprengung durchgeführt wurde.

Hinweise sind erbeten, diese werden vertraulich behandelt, 059133/3168.

Laut Bürgermeister Jürgen Rummel soll wieder eine Bücherzelle aufgestellt werden.

