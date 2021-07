Was geht wohl in jenen Menschen vor, die mutwillig fremdes Eigentum beschädigen und dabei hohen Schaden verursachen? Vandalen schlugen in der Nacht auf Sonntag in Eichgraben zu, sie gingen quer durch das Parkdeck des Bahnhofes in Eichgraben und beschädigten dort abgestellte Fahrzeuge. Sie traten die Spiegel der Fahrzeuge herunter, wodurch die Außenspiegel beziehungsweise Halterungen abrissen. „Der Gesamtschaden beträgt mindestens 10.000 Euro“, heißt es von der Polizei.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Altlengbach unter 059133/3161 erbeten.