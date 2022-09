Verwüstungen in Eichgrabner Hotel: Spuren gesichert

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Unterlagen angezündet und Gegenstände gegen die Wand geschmissen haben bislang Unbekannte im Hotel Wienerwald.

Wann genau die Vandalen in dem leer stehenden und ungenutzten Gebäude am Werk waren, ist jedoch unbekannt. Denn die Eigentümer – eine rumänische Unternehmerfamilie – hielten erst nach mehreren Monaten wieder an ihrem Anwesen Nachschau. Da bemerkten sie die Schäden und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Die Exekutive nahm die Ermittlungen auf und konnte am Tatort auch Spuren sichern. Zuvor musste allerdings noch eruiert werden, ob die Vandalenakte noch vom letzten Coup waren oder ob die Beschädigungen neu hinzukamen. Denn schon einmal war es im früheren Hotel Wienerwald wie berichtet zu Verwüstungen gekommen.

