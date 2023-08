Conchita Wurst kommt nach Eichgraben

Der Verein für Kunst und Kultur Eichgraben ist dafür bekannt, dass Künstler, die oft weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt sind, in die Wienerwaldgemeinde holt. „Das wird sich auch nach dem Tod meiner Mutter, die Vereinsobfrau war, nicht ändern“, verspricht Stephan Bruckmeier. Und er hat auch schon eine Überraschung parat: Am Sonntag, 3. September um 18 Uhr wird Thomas „Tom“ Neuwirth alias Conchita Wurst in der Eichgrabener Galerie sein neues Varietéprogramm „Frau Thomas und Herr Martin“ präsentieren. Thomas Neuwirth wuchs im elterlichen Gasthaus in Bad Mitterndorf auf. Das Leben im Dorf empfand er schon früh als Einengung. Sein Weg führte ihn über Graz nach Wien und über den Eurovision Song Contest in die Welt. In sein Varietéprogramm „Frau Thomas und Herr Martin“ lässt der Sänger und Travestie-Künstler mit der Band „Pralinen“ seine Wahrnehmungen und Erfahrungen des eigenen Andersseins einfließen. 2014 wurde Neuwirth als Kunstfigur Conchita Wurst mit dem Song „Rise Like a Phoenix“ Siegerin des 59. Eurovision Song Contests in Kopenhagen. Seit März 2019 tritt er zusätzlich unter dem Künstlernamen WURST auf.

Weitere Termine in der Galerie im September: Am 2. September um 18 Uhr findet in der Galerie die Ausstellungseröffnung „Die Kunst ist weiblich“ mit Bildern von Nina Maron und Petra Forman statt. Diese Veranstaltung wird mit einem Lädchen-Markt im Vorgarten begleitet. Am 15. September um 19.3 Uhr findet ein Konzert mit dem Lunovi Quartett statt. Lunovi lässt die Grenzen zwischen Jazz, World Music und Soul Pop verschmelzen. Einen besonderen Abend gibt es am 22. September ab 18 Uhr. Unter dem Titel „Stories of Palestine“ gibt es Kulinarik, Film Screenings und ein Konzert mit Marwan Abado, Sofia Lapropoulou und Musikstudierenden aus Palästina.

„Im Herbst wird es in der Galerie einige Highlights geben“, verspricht Stephan Bruckmeier.