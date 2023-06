Senioren besuchten Gärten und Weingut

Am 14. Juni fand der Vatertagsausflug der Senioren Brand-Laaben statt. Am Vormittag wurde den Kittenberger Erlebnisgärten ein Besuch abgestattet, wo es eine Fülle von Blüten und Blumen zu bewundern gab. Am Nachmittag gab es für die Teilnehmenden eine Führung im Weingut „Sandgrube 13“ in Krems, wo die Weinliebhaber voll auf ihre Rechnung kamen. Die Gelegenheit wurde natürlich auch genutzt, für die kommenden lauen Sommerabende einen passenden Weinvorrat einzukaufen und mitzunehmen. Den Abschluss der Ausflugsfahrt bildete eine Heurigenbesuch im Weinbaugebiet Traisental.