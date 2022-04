Kirchstettnerin pflegt Eichhörnchen gesund

Werbung

„Ich liebe Eichhörnchen über alles und helfe ihnen gerne“, sagt Karin Rossegger. Vor knapp zwei Jahren, Anfang August 2020, hat sie den Verein Eichhörnchennothilfe ins Leben gerufen.

Denn nach ihrem Umzug von Wien nach Kirchstetten standen Rossegger auch endlich die Räumlichkeiten dafür zur Verfügung. „Das Haus von meiner Familie und mir steht am Waldrand. Dort ist die Auswilderungsvoliere aufgebaut“, erzählt Rossegger.

„Derzeit leben drei körperlich beeinträchtigte Eichhörnchen, vier Babyeichhörnchen, drei Igel und eine verletzte Türkentaube in meiner Station.“

In diesem großen Käfig befinden sich die Tiere zirka zwei Wochen, bevor er geöffnet wird. „Gleich daneben ist die Futterstation, wo sie das ganze Jahr von mir versorgt werden“, so die Kirchstettnerin, die sich nicht nur liebevoll um Eichhörnchen kümmert, sondern auch Igel, Siebenschläfer und Singvögel aufzieht und wieder auswildert.

Karin Rossegger kümmert sich liebevoll um die kleinen Nager und hilft auch gerne bei Fragen zu Pflege und Aufzucht weiter. Foto: privat

Für Tiere mit Handicap steht außerdem eine Voliere zur Verfügung, in der sie ihr Leben verbringen können. „Derzeit leben drei körperlich beeinträchtigte Eichhörnchen, vier Babyeichhörnchen, drei Igel und eine verletzte Türkentaube in meiner Station“, berichtet Rossegger. Außerdem wohnen zwei Hunde, vier Hasen und 13 Hühner bei ihr.

In den vergangenen 18 Jahren hat die Tierliebhaberin unzählige Eichhörnchen großgezogen: „Die genaue Anzahl weiß ich leider nicht, aber pro Jahr waren es bestimmt zwischen 15 und 30 Jungtiere.“

Bei der Aufzucht sei allerdings viel zu beachten. „Sie sollte daher nur von erfahrenen Tierfreunden gemacht werden“, warnt Rossegger. So benötigen die Findlinge beispielsweise immer die richtige Wärme, passende Aufzuchtmilch und Futter und nur bestimmte Medikamente, wenn sie krank sind.

Tiere mögen es warm und trocken

„Gerade jetzt, wo die Tage wieder wärmer werden, kommen die Wildtiere wieder aus ihren Winterverstecken hervor. Die Paarungszeit hat begonnen und die ersten Babys sind bereits auf der Welt“, erklärt die Kirchstettnerin. Die Waldarbeiten seien außerdem in vollem Gange und so könne es schon einmal vorkommen, dass man Eichhörnchenbabys in einem umgeschnittenen Baum findet.

Als Erste-Hilfe-Maßnahme rät Rossegger den kleinen Schützling in eine Box oder Schachtel zu geben, damit er es warm hat. „Aber bitte kein Gras dazu, denn das ist feucht und kühlt. In erster Linie brauchen es die Kleinen warm und trocken“, weiß sie. Wasser soll beispielsweise auch nur in einer Schüssel angeboten werden. „Denn sollte sich der Findling verschlucken, besteht Erstickungsgefahr oder es kann zu einer Lungenentzündung kommen“, erklärt Rossegger.

Die Kirchstettnerin hat neun Jahre lang in einem Tierheim gearbeitet und dort die Kleintier- und Wildtierabteilung geleitet. Nach ihrem beruflichen Wechsel war sie in der Pflege für Eichhörnchen tätig.

