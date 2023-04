Tolle Modellflugzeuge in Neulengbach präsentiert

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Mario Kainz mit Modellflugzeugen, seit fünf Jahren ist der Purkersdorfer Obmann des damals gegründeten Modellflugclubs (MFC) Silberfalke, der knapp 30 Mitglieder zählt. „Bei uns sind Einsteiger und Profis dabei, sie fliegen kleine Flieger bis hin zu Motorflieger samt Puppen“, berichtet Kainz. Geflogen wird – vorwiegend am Wochenende – am Flugplatz in Unterwolfsbach und in der kalten Jahreszeit in der Turnhalle des BORG.

Einblick in die Welt des Modellfliegens

Um den Verein und das Modellfliegen bekannter zu machen, veranstaltete der MFC jetzt eine tolle Ausstellung im Lengenbacher Saal. Präsentiert und erklärt wurden Fernsteuerungen und Flieger vom Beginn des Modellfliegens bis heute. Auch Fragen der Besucher wurden beantwortet.

Infos gibt es unter www.mfc-silberfalke.at

