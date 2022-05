Für manche wird‘s eng: Rundblick in der Region Wienerwald zur Teuerung

Martin Poller leitet seitmehreren Jahren die Team-Österreich-Tafel in Neulengbach. Er transportiert regelmäßig gespendete Lebensmittel zum BORG Neulengbach, wo sie an Menschen in finanzieller Not abgegeben werden. Helfer bei der Warenausgabe sind im 40-köpfigen Team jederzeit willkommen.

Foto: Hinterndorfer