Hotel Wienerwald in Eichgraben: Umbau trotz Konkurs

Die Baustelle beim ehemaligen Hotel Wienerwald steht schon lange still. Bereits im September des Vorjahres hätte wieder mit dem Umbau des Beherbergungsbetriebes begonnen werden sollen. Dann wurde der Startschuss für die Arbeiten Corona-bedingt um ein Jahr verschoben, passiert ist bis dato aber nichts.

Jetzt wurde ein Konkursverfahren eröffnet: Die Österreichische Gesundheitskasse wollte auf ihre Beiträge nicht mehr länger warten. Laut Masseverwalter Anton Hintermeier handle es sich um „ein paar tausend Euro“, die getilgt werden müssen. Weitere Schulden werden derzeit ermittelt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Pläne jetzt abklären

Ziel sei zum jetzigen Zeitpunkt aber, den geplanten Umbau nach dem Konkursverfahren durchzuführen. „Die Gesellschafter haben mir gesagt, dass sie alle Verbindlichkeiten bezahlen und das Hotel-Projekt fortführen wollen“, so Hintermeier.

Bis zum 11. Jänner läuft die Anmeldefrist für Gläubiger. Auch die Gemeinde ermittelt derzeit, ob es Rückstände gibt. „Die größeren Außenstände wurden bereits im März beglichen. Derzeit können nur die Abgaben ab März offen sein. Genaueres muss ich noch mit unserer Finanzabteilung abklären. Sollten Forderungen da sein, werden wir diese selbstverständlich anmelden“, sagt Bürgermeister Georg Ockermüller.

Zur Vorgeschichte: Eigentümer des Hotels ist eine bekannte rumänische Unternehmerfamilie, die bereits 2016 das Hotel gekauft hat. Die Besitzer firmieren nach wie vor unter dem Namen „Steinberger Hotels GmbH“, der damals mitgekauft wurde. Nach dem Kauf schmiedeten die Eigentümer große Pläne.

Debatte um Widmung Hotel Wienerwald: Wie geht es weiter?

Die Gemeinde bestand aber darauf, dass auf jeden Fall ein Teil des Komplexes gemäß der Widmung als Hotel und Gastro-Betrieb weitergeführt wird. Für den Bauteil in der Huttenstraße liegt derzeit auch noch ein bewilligtes Bauprojekt für einen Beherbergungsbetrieb und eine Gastronomiestätte vor.

Für das Grundstück in der Hauptstraße stellte man den Eigentümer die Umwidmung eines Teilbereiches für Wohnungen in Aussicht, aber erst nach der Fertigstellung des Hotel-Projekts. Aber gerade auf diesem Grundstück an der Hauptstraße musste die Gemeinde 2019 einen Baustopp verhängen, da schon erste Arbeiten – vermutlich für die Wohnungen – durchgeführt wurden.

Jetzt herrscht laut Ockermüller zwischen der Gemeinde und der Eigentümerfamilie jedenfalls Funkstille. Der Baustopp für das Gebäude an der Hauptstraße ist nach wie vor aufrecht. Es wurde von der Bezirkshauptmannschaft sogar ein Rückbau des nicht bewilligten Umbaus vorgeschrieben.

Da der Städte-Tourismus Corona-bedingt stark eingebrochen ist, glaubt der Ockermüller nicht, dass die Eigentümer in der aktuellen Situation noch eine Zukunft für das Hotel-Projekt sehen. Die Gemeinde ist aber gespannt, wie sich die Angelegenheit weiter entwickelt.

Kein Zusammenhang mit Hotel Steinberger

Da das ehemalige Hotel Wienerwald noch immer von der „Steinberger Hotels GmbH“ geführt wird, sorgte die Eröffnung des Konkursverfahrens für viel Verwirrung in der Region. Schnell wurde angenommen, dass auch das Hotel Steinberger in Altlengbach von der Insolvenz betroffen sei. Das ist nicht der Fall.

„Wir möchten klar stellen, dass die Firma ,Event-und Seminarhotel Das Steinberger GmbH‘ mit Sitz in Altlengbach in keinem wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Zusammenhang steht und von dieser Insolvenz in keiner Weise betroffen ist. Dies gilt auch für deren Gesellschafter und für die Geschäftsführung“, heißt es vonseiten der Familie Steinberger.