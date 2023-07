Till Club in Neulengbach bleibt bestehen, Liegenschaft ist zu haben

„Das ist kein Akut-Verkauf. Wir haben keinen finanziellen oder zeitlichen Druck. Es geht nicht darum, die Liegenschaft von heute auf morgen zu verkaufen“, hält Christian Brandstetter (62) fest. Es geht vielmehr um eine Weichenstellung für die Zukunft. „Wir checken jetzt einmal ab, ob Interesse für das Betriebsgrundstück besteht.“ Der Till Club bleibt auf jeden Fall weiterhin bestehen, der Mietvertrag läuft laut Brandstetter bis August 2024. Nach der Sommerpause sperrt der Club Mitte September wieder auf. Außertourlich gab es am Samstag einen Öffnungstag für die Beachparty.

Die Liegenschaft mit dem Till gehört Christian Brandstetter. Sein Sohn Andreas hat das Lokal - den Till Club - gepachtet. Er betreibt auch das La Boom in St. Pölten und ist in der Fischerei-Branche erfolgreich tätig. Die rückwärtige Halle in Markersdorf wird für das Eisgeschäft „Papa Luigi“ genützt. Das Eisgeschäft ist zwar weiterhin auf Expansionskurs, doch das Areal in Neulengbach sei trotzdem zu groß, sagt Christian Brandstetter gegenüber der NÖN. Der Unternehmer plant für „Papa Luigi“ den Neubau einer Halle in Perschling.

Das Areal im Bauland Industriegebiet an der B19 in Neulengbach-Markersdorf ist fast 3.000 Quadratmeter groß und wird über die Rudi Dräxler Immobilientreuhand GesmbH veräußert. Verbaute Fläche: rund 1.100 Quadratmeter. Kaufpreis: 1,25 Millionen Euro.

Im Inserat, das auch auf „Willhaben“ zu finden ist, wird darauf hingewiesen, dass das ebene Betriebsgrundstück eines der letzten im Industriegebiet Markersdorf in Neulengbach ist. „Aufgrund der Lage im Industriegebiet, der Infrastruktur sowie der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen Halle samt Zu- und Anbauten ist die Liegenschaft für die unterschiedlichsten Gewerbe äußerst interessant.“

Auch Bürgermeister Jürgen Rummel ist überzeugt, dass es für das Areal eine gute Lösung und den richtigen Nachfolger geben wird. „Der Platz an der B19 bietet sich ja an.“ Es sei jedenfalls im Interesse der Gemeinde, dass die Liegenschaft auch in Zukunft genutzt wird. „Es gibt durchaus Interessenten, das ist unbestritten“, so Rummel.