450. NÖ Kreisverkehr in Neulengbach eröffnet

Der 450. Kreisverkehr in Niederösterreich ist eröffnet: Landesrat Ludwig Schleritzko nahm am Donnerstag die Eröffnung des Kreisels im Bereich Klosterberg in Neulengbach vor.

In diesem Kreuzungsbereich kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen oder Unfällen. „Mit dem Kreisverkehr wird die Verkehrssicherheit maßgeblich erhöht sowie auch die Lebensqualität verbessert“, sagte Schleritzko bei der Eröffnung. Zufrieden mit der Verkehrslösung zeigen sich auch Bürgermeister Jürgen Rummel und Infrastrukturstadtrat Helmut Leonhartsberger: „Das ist ein gelungenes Projekt.“

