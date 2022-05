Arbeiten an Neulengbacher Klosterberg-Kreuzung haben begonnen

Werbung

Die Vorarbeiten für den Kreisverkehr auf der Klosterberg-Kreuzung haben begonnen. „Es handelt sich um Arbeiten am Areal der Straßenmeisterei, die ein Stück Grund für unseren Kreisverkehr abtritt“, erläutert Infrastrukturstadtrat Helmut Leonhartsberger.

Die eigentlichen Bauarbeiten sollen zu Beginn der Sommerferien starten, damit der Kreisverkehr beim Klosterberg über den Sommer so rasch als möglich fertiggestellt wird. „Nach den Ferien soll der Schulbusbetrieb ungehindert weitergehen“, so Leonhartsberger. Der Spatenstich wird am 25. Mai vorgenommen.

Die Kosten belaufen sich auf etwa 200.000 Euro, wobei 75 Prozent das Land und 25 Prozent die Stadtgemeinde übernimmt. Dazu kommen noch Ausgaben von etwa 40.000 Euro für die Nebenanlagen. Die Radweganbindung an den Laabentalradweg Große Tulln wird rund 95.000 Euro kosten, wobei laut Stadtgemeinde davon auszugehen ist, dass es vom Land eine Förderung von etwa 70 Prozent gibt.

