Inprugg: Fahrbahnteiler und Tempo 70 auf der B19

Die B19 ist eine viel befahrene Straße, im Bereich Inprugg gibt es schon länger den Wunsch nach Verbesserungen für Fußgänger. Jetzt können sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Inprugg freuen, denn die Arbeiten für eine Querungshilfe haben begonnen. Nach einigen Verkehrsverhandlungen samt Geschwindigkeitsmessungen gab es heuer grünes Licht für die Umsetzung dieser Verkehrssicherheitsmaßnahmen. Ein Fahrbahnteiler wird errichtet, um den Verkehrsfluss zu verlangsamen und die Gefahr von Überholmanövern zu minimieren. Nach Fertigstellung des Fahrbahnteilers wird die Fahrgeschwindigkeit in diesem Bereich auf 70 km/h reduziert.

„Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Hauptverkehrsader für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen“, freut sich Bürgermeister Jürgen Rummel. Und Infrastrukturstadtrat Helmut Leonhartsberger hält fest: „Fußgänger und Radfahrer müssen die Bundesstraße sicher überqueren können, ohne sich unnötigen Gefahren auszusetzen.“ Durchgeführt werden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Neulengbach.

Die Geschwindigkeitsreduktion war ein heiß diskutiertes Thema in den Verkehrsverhandlungen. „Die Umsetzung dieser Verbesserungen an der LB-19 war ein gemeinsamer Erfolg, der auf sorgfältiger Planung und Zusammenarbeit basiert. Die Straßenmeisterei Neulengbach spielt eine entscheidende Rolle bei der Realisierung dieser Verbesserung und sorgt für eine effiziente Umsetzung“, so Jürgen Rummel.

Der Fahrbahnteiler samt Geschwindigkeitsreduktion soll nicht nur für die Fußgänger und Radfahrer eine wesentliche Verbesserung beim Queren der Bundesstraße sein, sondern auch das Ein- und Ausfahren im Bereich der Seitenstraßen erleichtern. „Vor allem trägt er dazu bei, die Sicherheit zu erhöhen und Unfälle zu verhindern“, sind die Gemeindeverantwortlichen froh.