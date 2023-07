Neues Buswartehäuschen in Eichgraben

In Eichgraben wurden kürzlich ein weiteres Buswartehäuschen aufgestellt. „Es ist ein modernes Fonatsch-Buswartehütterl mit USB-Ladeanschluss und LED-Beleuchtung“, berichtet Bürgermeister Georg Ockermüller. Es steht in der Wiener Straße bei der Haltestelle Gärtnerstraße. Die Station besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Sicherheitsglas und Verkleidung in Holzoptik. „Und wie schon beim letzten Mal gab es eine super Kooperation zwischen der Firma Fonatsch und dem Gemeindeteam“, so der Bürgermeister. Das Buswartehäuschen ist auch bienen- und insektenfreundlich.