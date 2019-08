Unzufrieden mit der Verkehrssituation in Ebersberg sind viele Bürger. In der Vorwoche wurde eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Franz Wohlmuth übergeben.

Wie berichtet wurde vor etwa eineinhalb Jahren Tempo 30 in der Ebersbergerstraße und den einmündenden Straßen verordnet. Damit wurde auch Rechtsvorrang eingeführt. Doch da- durch sei die Verkehrssituation in Ebersberg wesentlich gefährlicher geworden, kritisieren Anrainer.

„Es kommt laufend zu prekären Verkehrssituationen“

Der zuständige VP-Stadtrat Jürgen Rummel hatte darauf verwiesen, dass Tempo 30 ein großer Wunsch vieler Ebersberger gewesen sei und dass mit der Umsetzung auch automatisch Rechtsvorrang verordnet wird.

Damit wollen sich viele nicht zufriedengeben: 128 Bürger haben einen Initiativantrag unterschrieben. Darin wird eine Änderung der Zone von Tempo 30 auf Tempo 40 und die Wiederherstellung der alten Vorrangregeln gefordert. „Es kommt laufend zu prekären Verkehrssituationen, und es hat auch schon Unfälle gegeben. Bisher zum Glück nur mit Blechschaden“, hält SP-Stadträtin Beate Raabe-Schasching fest.

Verkehrsverhandlung Ende Oktober?

Es gäbe auch andere Ansätze, um die Situation zu entschärfen: „Am liebsten wäre es allen, wenn die Vorranggeben-Tafeln trotz 30er-Beschränkung auf der Ebersberger Straße wieder errichtet würden, so wie zum Beispiel in Neulengbach in der gesamten Schulstraße. Warum geht es dort und nicht auch in Tausendblum?“, fragt sich Raabe-Schasching. Sie hat gemeinsam mit Fritz Weinauer in der Sprechstunde des Bürgermeisters die Liste an den VP-Ortschef übergeben.

Wie geht es weiter? Wie Bürgermeister Franz Wohlmuth gegenüber der NÖN erklärt, wird man sich bei der nächsten Verkehrsverhandlung die Wünsche der Bürger anschauen. Laut dem zuständigen Stadtrat Jürgen Rummel könnte eine Verkehrsverhandlung Ende Oktober stattfinden: „Wir suchen bei der Bezirkshauptmannschaft um einen Termin an, da geht es auch um viele andere Projekte. Wenn es Verbesserungsmöglichkeiten in Ebersberg gibt, dann werden wir das aufnehmen, wenn nicht, dann bleibt es so wie es ist.“ Das Beste für die Verkehrssicherheit müsse gewährleistet sein, so Rummel.