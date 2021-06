Eine Baustelle mit 30er-Beschränkung, Kabelrollen, Kippmulden und Lkw an der Landesstraße zwischen Bereich Autobahnbrücke Kleinhart und Ludmerfeld zeigt, dass fleißig gearbeitet wird: „Die Leute werken am Glasfasereinbau in Richtung Sender Ludmerfeld“, erklärt ÖVP-Stadtrat Jürgen Rummel auf Anfrage der Neulengbacher NÖN.

Die Verlegung von Neulengbach bis nach St. Christophen sei bereits abgeschlossen, sagt Rummel, und er ist erleichtert, denn: „Die Furt, die wir durch die Unterstützung von Obmann Karl Gfatter vom Wasserverband und durch Herbert Blamauer vom Flussbauhof für ein besseres Fahren durch den Laabenbach ausgekoffert und betoniert haben, wird durch die Glasfaserkabel-Verlegung nicht in Mitleidenschaft gezogen.“ Für die Verlegung der Kabel wird unter dem Fluss durchgebohrt werden, neben den Betonierungen.

Ludmerfelder, an deren Haus die Kabel vorbeiführen, können sofort vom besseren Internet profitieren, für alle anderen wird der Hauptkasten beim Sender mittels Glasfaser versorgt, und dies soll ab nächstes Jahr zur deutlichen Verbesserungen im Internetbereich in den entlegeneren Orten beitragen.

„Das ist besonders in Zeiten von Homeoffice wichtig und wünschenswert, der Ausbau wird Verbesserungen bringen“, freut sich Stadtrat Rummel.