Vorsicht in der Dämmerung: Kriminelle wollen Dunkelheit nutzen

Kriminelle machen sich, beginnend mit der kalten Jahreszeit, die schon früher einbrechende Dunkelheit für Einbruchsdiebstähle in Wohnräume zunutze. Um den Einbrüchen entgegenzuwirken, sind in der Dämmerung auch in der Region Neulengbach Polizei-Streifen unterwegs, um Siedlungsgebiete zu kontrollieren.