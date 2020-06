Die erste Vernissage in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach nach dem Corona-Lockdown war so gut besucht, dass aus Hygienegründen immer einige Besucher im Garten warten mussten.

Renate Hinterndorfer Bussi hier, Bussi da

Gerlinde Thuma stellte in der Galerie von Ursula Fischer ihre neuen Arbeiten aus Schweden, Lima und Südafrika vor, die sich viel mit dem Thema „Liquid“ beschäftigen. Szilvia Ortlieb zeigte ihre witzigen Keramikarbeiten, die Gebrauchsgegenstände des Alltags in Ton wiederherstellen. Eröffnet wurde die Ausstellung sehr schwungvoll von Reneé Gadsden, zu sehen ist sie bis 12. Juli.