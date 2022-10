Künstler vom Verein ARTplus stellen aus

Die Raiffeisenbank Wienerwald lud zur Vernissage in Neulengbach ein. Präsentiert werden Arbeiten vom Verein ARTplus. Direktor Alfons Neumayer hieß als Hausherr die zahlreichen Gäste willkommen. Johanna Knie stellte den Verein ARTplus Kunst und Design vor. Es ist eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern sowie Kunstinteressierten, deren Ziel es ist, ein lebendiges Forum für all jene zu sein, die Freude an kreativem Schaffen haben. Neue Mitglieder sind gerne willkommen. Austausch und Präsentation verschiedener Techniken, sowie gemeinsame kulturelle Unternehmungen zählen zu den Schwerpunkten des Vereins. Die Werke werden im Rahmen von Gemeinschaftsausstellungen in Purkersdorf und Umgebung präsentiert. Selbstverständlich unterstützt der Verein im Rahmen von definierten Veranstaltungen auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Familien in finanzieller Notlage.

Für das musikalische Rahmenprogramm bei der Vernissage sorgte Clemens Schaller. Der Pianist, Sänger und Produzent sorgte mit seiner Musik für Begeisterung.

Die Ausstellung kann bis Ende November während der Öffnungszeiten der Bankstelle besichtigt werden kann.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.