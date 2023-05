Katerina Georgieva Burova aus Sofia stellt in der Galerie M aus

Am Samstag fand die Vernissage der Künstlerin Katerina Georgieva Burova aus Sofia in der Galerie Mam Samstag statt. Die Ausstellung sollte bereits vor zwei Jahren stattfinden, musste aber wegen der Pandemie mehrmals verschoben werden. Silvia Schweighofer brachte den Gästen die buglarische Künstlerin und ihr Schaffen näher. Die Werke begeisterten auch die Neulengbacher Galeristin Ursula Fischer, die als Vertretung des Bürgermeisters gekommen war. Begeistert zeigten sich auch die Kirchstettner Gemeinderätin Magarete Maron sowie Pfarrer Emeka Emeakaroha. Die kleine, feine Galerie M wurde ihren Namen gerecht, eine gemütliche Runde kam zur Vernissage zusammen. „Leider hat der Besuch in unserer Galerie seit der Pandemie doch etwas abgenommen“, berichtet Hausherr Karl J. Mayerhofer. Er ist aber zufrieden: „Einige Werke bekamen rasch den roten Punkt und damit neue Besitzer.“ Die Ausstellung ist noch bis zum Sommerfest der Kunst zu sehen. Weiter Infos unter: 0676/333 12 21.

