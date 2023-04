Vernissage „m_a_n_i“ zeigt seine Werke in der Galerie M in Kirchstetten

Silvia Schweighofer, Karl J. Mayerhofer, Bürgermeister Josef Friedl, Künstler „m_a_n_i“, Hans Mayer und Regina Mayerhofer bei der Vernissage in der Galerie M Kirchstetten. Foto: kkk

M it der Vernissage mit Werken von „m_a_n_i“, so der Künstlername von Manfred Kandelsdorfer, startete der kkk in den April.