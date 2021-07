„Die Zeichen stehen auf: Das war’s noch nicht“, zeigt sich Till-Betreiber Andreas Brandstetter aufgrund der wieder steigenden Corona-Zahlen besorgt. Deshalb wird auch in der nächsten Zeit der Till-Club in Neulengbach geschlossen bleiben. „Ziel ist es, erst dann aufzusperren, wenn es auch wirtschaftlich sinnvoll ist“, so der Club-Betreiber, der kein gutes Haar an den Verordnungen der Regierung lässt: „Dass Jugendliche zum Impfen bewegt werden, wird auf dem Rücken der Nachtgastronomie ausgetragen“, ärgert er sich. Denn für Nachtlokale gelten etwas andere Regeln: Diese dürfen nämlich ab 22. Juli nur noch besucht werden, wenn ein negativer PCR-Test oder eine Impfung vorgewiesen werden können. Eine Genesung, ein Antigen-Test oder ein „Nasenbohrertest“ reichen demnach nun nicht mehr.

„Das ist ein Tiefschlag für die Nachtgastronomie sondergleichen“, zeigt sich der Club-Betreiber verärgert, denn seine Branche sei immerhin auch die letzte, die wieder aufsperren darf.

„Das ist ein Tiefschlag für die Nachtgastronomie sondergleichen

Fix ist für Andreas Brandstetter jedenfalls, dass das Till auf jeden Fall wieder öffnen wird, nur der Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar: „Ich hoffe, dass wir im Herbst zurück sind.“

In der Zwischenzeit können die Partygäste aber Brandstetters „LaBoom“ in St. Pölten besuchen. Der Tanz- und Nachtclub wird am Samstag, 24. Juli, nach der eineinhalbjährigen Zwangspause wieder mit einem großen Opening die Pforten öffnen. „Impfpass oder PCR-Testung werden beim Eingang überprüft, das sieht die Verordnung vor“, so Brandstetter.