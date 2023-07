Funktionäre der Kultur- und Sportvereinigung Kirchstetten bestätigt

Die Vorstandsmitglieder der Kultur- und Sportvereinigung brachten bei ihrer Versammlung einen Tätigkeitsbericht der vergangenen Funktionsperiode. Berichtet wurde unter anderem über die Aktivitäten der Theatergruppe sowie die wöchentlichen Treffen der Turnerinnen. Ebenso waren die Anschaffungen und Investitionen im Gemeindefestsaal – eine Tonanlage und ein feuerfesten Bühnenvorhang – Themen. Die Kosten wurden vom Verein für die Gemeinde übernommen.

Neben dem Tätigkeitsbericht gab es auch einen Ausblick: So sind für Herbst ein Kabarettprogramm sowie ein Quiz-Abend in Vorbereitung. Nächstes Jahr feiert die Kultur- und Sportvereinigung Kirchstetten außerdem ihr 50-jähriges Jubiläum. Geplant ist dazu eine Ausstellung über das Vereinsleben und eine Rückschau über die Entstehung des Vereines, die Gründung 1974 und die daraus entstandenen Vereine in Kirchstetten wie die Theatergruppe, die Trachtenmusik und die Turnerinnen. Außerdem soll im Oktober 2024 ein Theaterstück zu sehen sein.

Der Vorstand

Vorsitzender: Alfred Spiegl

Vorsitz-Stellvertreterin: Alexandra Fleischl

Kassier: Norbert Erdscholl

Kassier-Stellvertreter: Mathias Frühauf

Schriftführer: Sonja Österreicher

Schriftführer-Stellvertreter: Helga Mika

Rechnungsprüfer: Petra Pillenbauer und Kurt Frühauf