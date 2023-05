Im Einsatz für ein blühendes Brand-Laaben

Der Ortsverschönerungsverein unter Obmann Ernst Wiesbauer ist wieder im Einsatz für ein blühendes Laaben. Auch heuer startete der Ortsverschönerungsverein mit dem Müllsammeln in das Frühjahr. Viel Müll konnte entlang der Straßen entsorgt werden. Die Blumenzwiebeln, die der Ortsverschönerungsverein im November in den Grünstreifen und Rabatten setzte, sind seit April schon ein herrlicher Blickfang im Ort. Am Samstag wurden 72 Blumenkisten mit über 300 Pelargonien an den Brückengeländern angebracht.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.