Kassenärzte: Nur eine Stelle ist nachbesetzt

Gleich zwei Kassenärzte haben im Laabental ihre Verträge zurückgelegt (die NÖN berichtete). Mit Ende Juni hat der Altlengbacher Gemeindearzt Günther Malli seine Kassenarzt-Praxis geschlossen. Mit Ende September hört auch Martin Ruzicka als Kassenarzt-Allgemeinmediziner in Brand-Laaben auf. Jetzt gibt es teilweise positive Neuigkeiten, die Stelle in Brand-Laaben konnte nachbesetzt werden, bestätigen Österreichische Gebietskrankenkasse (ÖGK) und Ärztekammer. In Brand-Laaben wird Stephan Nedwed ab Oktober ordinieren. „Und damit nahtlos von seinem Vorgänger übernehmen“, heißt es seitens der ÖGK. Wo genau er ordinieren wird, steht noch nicht fest.

Ebenfalls ab Oktober hätte Marzena Pils in Altlengbach als Allgemeinmedizinerin tätig sein sollen. Wie allerdings am Montag bekannt wurde, hat die Ärztin über das Wochenende ihre Bewerbung zurückgezogen, teilt Ärztekammer-Pressesprecherin Birgit Jung mit. „Die Stelle wird daher am 15. Juli erneut ausgeschrieben“, so Jung. Der bisherige Allgemeinmedizinzer Günther Malli wird aber schon bald seine Praxis als Wahlarzt-Ordination eröffnen.

Beide Kassenarzt-Stellen waren von 15. April bis 12. Mai ausgeschrieben. „Für Brand-Laaben hat ein Hearing mit zwei Ärzten stattgefunden“, teilt die ÖGK mit.