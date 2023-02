Neulengbacher Tandlmarkt nicht fix: Helfer dringend gesucht

Corona-bedingt fand in den vergangenen Jahren kein Tandlmarkt statt. Heuer soll der beliebte Flohmarkt der Pfarre wieder abgehalten werden. Aufgrund der Pause wird mit einem großen Warenaufkommen gerechnet. Die Zahl der freiwilligen Helferinnen und Helfer ist allerdings geschrumpft.

„Die Anforderungen im Berufsleben werden immer mehr, und die Bereitschaft, Freizeit oder Urlaub zu opfern wird immer geringer“, stellt man beim Tandlmarkt-Team fest.

Es würde aber schon viel helfen, wenn in der Woche vor dem Markt an einzelnen Nachmittagen freiwillige Helfer die Waren im Pfarrheim verteilen und in die Verkaufsflächen schlichten könnten. Nur wenn viele Hände helfen, kann heuer wieder in alter Tradition ein Tandlmarkt stattfinden.

Mit dem Erlös des Flohmarkts wurden schon viele soziale Projekte im In- und Ausland unterstützt. Auch das Neulengbacher Pfarrheim kann mit dem Geld in Schuss gehalten werden.

Messe und Treffen für Interessenten

Am Samstag, 18. Februar, findet um 18 Uhr eine „Tandlmarktmesse“ statt. Danach treffen sich alle, die schon irgendwann einmal geholfen haben, aber auch alle, die neu mitarbeiten wollen, in gewohnter Weise im Pfarrheim zu einem kleinen Imbiss.

Pfarrer Boguslaw Jackowski und das Tandlmarktteam der Pfarre Neulengbach würden sich sehr freuen, bei diesem Informationstreffen viele neue Gesichter zu sehen. Unter den Helferinnen und Helfern sind schon viele schöne Freundschaften entstanden.

