NÖN-Krapfen machten auch in der Region Wienerwald Freude

Im Neulengbacher Rathaus wurden die Krapfen an Elfriede Entenfellner, Reinhard Hubauer und Nicole Vlasta überreicht. Beim Postverteilerzentrum in Neulengbach nahmen Robert Havel und Martin Kugelberger die Krapfen entgegen. Auch für die Caritas-Behindertenwerkstätte St. Christophen gab‘s Krapfen, freute sich die Leiter-Stellvertreterin Michaela Prentinger. Abteilungsleiter Kommandant-Stellvertreter Gerhard Kubu von der Polizeiinspektion Altlengbach mit den frischen Krapfen. Beim Samariterbund Altlengbach holten Samariter aus Eichgraben gerade Material ab, als die NÖN auf Krapfen-Tour war. Für beide Dienststellen gab es eine Stärkung, freuten sich Nikolaus H., Dominic Fuhrmann sowie Jürgen Hofbauer und Domenic Freund. In der Polizeiinspektion Neulengbach nahmen Manuel Praprotnig, Lukas Gamsjäger, Clemens Brunner und Nicolas Schilcher die Krapfen entgegen. Krapfen auch für das Rote Kreuz Neulengbach: Bernhard Baliko und J. Habsburg.

