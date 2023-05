Film über Maria Anzbach wurde erstmals präsentiert

Zwei denkwürdige Abende erlebte die Gemeinde Maria Anzbach in der vergangenen Woche. Am Freitag und am Samstag wurde in den Feuerwehrhäusern in Maria Anzbach und in Unter Oberndorf der Film „Maria Anzbach im Wandel der Zeit - ohne Woher kein Wohin“ erstmalig aufgeführt.

Karl Satzinger, der in seinen jahrelangen Vorbereitungen und Dreharbeiten zu diesem Film von Nothburga Veyer tatkräftig unterstützt wurde, gelang es, ein umfassendes, berührendes und in seiner thematischen Vielfalt faszinierendes Werk zu erstellen, das die Zuschauerschaft staunen ließ. Geschichte, Gegenwart, Kultur, Vereine, Menschen und ihre Schicksale, Freude und Leid, längst Vergessenes - all das wurde in neunzig Minuten sicht- und hörbar und bleibt somit für immer erhalten. Das dankten mehr als 600 Zuschauerinnen und Zuschauer, die selbst die Kapazitäten der beiden Feuerwehrhäuser beinahe erschöpften, mit begeistertem Applaus.

Mit Karl Satzinger und Nothburga Veyer arbeitet ein Duo, das die Passion für Geschichte und die Erhaltung der regionalen Identität teilt, auf perfekte Art und Weise zusammen. Bürgermeisterin Karin Winter sagte: „Die beiden sind ein Glücksfall für unsere Gemeinde, sie haben einen Blick in unsere Vergangenheit ermöglicht und mit dem Film etwas geschaffen, was nachhaltig ist und auch unseren Kindern und Kindeskindern erhalten bleiben wird.“

Michaela Friedl, die Obfrau der Dorferneuerung, betonte, dass das Maria Anzbacher Projekt „Dorfgeschichte neu gesehen“ im Rahmen des Ideenwettbewerbes 2022 der NÖ Dorf- und Stadterneuerung bereits prämiert worden ist.

Auch Vizebürgermeister Helmut Peter war beeindruckt: „Einen abendfüllenden Film zu erstellen, der uns überrascht und berührt, der Qualität und Tiefgang hat, der ein Teil des kulturellen Erbes ist, den unsere Zeit weitergeben wird - das ist eine Leistung, die höchsten Respekt verdient.“

Themenabende zu einzelnen Facetten des Films sind für die Zukunft angedacht, USB -Sticks mit dem gesamten Film sind am Gemeindeamt erhältlich.

