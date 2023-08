„Herzensg'schichten“ beim Neulengbacher Kultursommer

Bürgermeister Rummel begrüßte die rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer und dankte Kulturstadträtin Maria Rigler für die Organisation des Kultursommers. Zugleich hieß er auch die Akteure des Abends willkommen: Die Mezzosopranistin Martina Steffl, die in Emmersdorf wohnt, konzertiert als gefragte Solistin mit renommierten Orchestern wie den NÖ Tonkünstlern und namhaften Dirigenten in großen Konzertsälen im In- und Ausland. Auftritte bei zahlreichen Festivals führen sie auch in wichtige Sakralbauten. Sie spielte zahlreiche CDs ein und lehrt Gesang seit 2004 an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. 2019 wurde sie mit dem Silbernen Ehreneichen für Verdienste um das Bundesland NÖ ausgezeichnet. Der Tenor Christian Havel studierte am Brucknerkonservatorium in Linz sowie an der Musikuniversität in Wien. Mit Dirigenten wie Franz Welser-Möst und Heinrich Schiff trat er bei zahlreichen Festivals im Inland und anderen europäischen Staaten auf und verkörperte zahlreiche Rollen in Opernaufführungen. Liederabende in Österreich und Deutschland wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. Veronika Weinhandl schloss die Studiengänge Konzertfach Klavier und Pädagogik an der Konservatorium Wien Privatuniversität mit Auszeichnung ab. Seit vielen Jahren unterrichtet sie an der Musikuniversität Wien und betreut als Korrepetitorin Klassen für Querflöte und Gesang sowie den Schwerpunkt für Korrepetition. Clemens Holzbauer führte zum vierten Mal durch das Programm des Klassik-Konzerts des Neulengbacher Kultursommers, diesmal als Arzt, der persönlich und telefonisch medizinische und psychohygenische Ratschläge in zwischenmenschlich schwierigen Situationen erteilt. Der Bariton studiert am Diözesankonservatorium seit 2017 „Lied-Messe-Oratorium“ Gesang und seit 2019 Kirchenmusik, Hauptfach Orgel. 2022 spielte er die Titelpartie im BORG-Musical Dr. Schiwago und wurde im kirchenmusikalischen Bereich bereits mehrfach als Basssolist engagiert. Er begründete und leitet das „Junge Ensemble Neulengbach“.

„Variatio delectat – Abwechslung macht Freude“: In zwei Mal 10 Szenen brachten die vier die verschiedensten Situationen einer Liebesbeziehung - unbeschwerte Freude, unerfüllte Sehnsucht, Untreue, Trennung in Bitternis oder mit gekränktem Herzen und erhobenem Haupt - und auch den Zugang des bloßen Spieles mit dem Liebesgenuss auf die Bühne. Dabei spannten sie einen Bogen von Händels Barockoper „Rinaldo“ (1716) über Lieder von Schubert („Licht und Liebe“, 1816) und Beethoven („Der Kuss“) sowie eine Spieloper Mendelssohns bis zu Sylvester Levays Musical „Elisabeth“, das 1992 im Theater an der Wien seine Uraufführung erlebte (Levay, 1945 geboren führte heuer sein neues Musical „Beethoven“ auf). Den Schwerpunkt bildeten Arien und Duette aus Operetten bzw. diesem Genre nahestehenden Filmen der 30er-Jahre: „Dann geh ich zum Maxim“ aus Lehars Operette „Die lustige Witwe“ (1905) und Ausschnitte aus Werken von Robert Stolz („Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ (1929), „Venus in Seide“ (1932), „Wenn die kleinen Veilchen blühen“) kamen ebenso auf die Bühne wie Arien und Lieder von Nico Dostal, Franz Grothe, Emmerich Kalman, Peter Kreuder, Ludwig Schmidseder (alle vor 1940) und dem späten Werk „Hochzeitsnacht im Paradies“ des deutschen Komponisten Friedrich Schröder (1962). Dabei begeisterten Steffl und Havel mit ihrer gesanglichen Virtuosität, mit ihren schönen Stimmen und der unaufdringlichen, aber empathischen und authentischen Interpretation. Den Raum zur szenischen Darbietung, den die für die Bühne geschaffenen Werke boten, füllten die beiden erschöpfend mit variantenreichem und intensivem Schauspiel, ein Genuss auch für die Augen. So wurde beispielsweise Schuberts Lied „Licht und Liebe“ als Briefwechsel inszeniert. Immer sicher, dienend, präzise und kostbar das wunderschöne Klavierspiel von Veronika Weinhandl. Clemens Holzbauer sorgte auch nach tragischen Situationen für die leichte Note. Das Publikum applaudierte begeistert und erhielt als Zugabe „Meine Liebe, deine Liebe aus Lehars „Das Land des Lächelns“. Ein perfekter Abend!