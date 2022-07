Junge Talente begeisterten in der Eichgrabener Schul-Aula

Werbung

Am Freitag fand in der Aula der Schulgemeinschaft Eichgraben das Sommerkonzert des Musikschulverbandes Maria Anzbach – Eichgraben statt. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen in Eichgraben wurde von der Gemeinde kurzfristig das Tragen von FFP2-Masken für die Besucher angeordnet, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat.

Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ihr hohes musikalischen Können. Für die tollen Darbietungen gab es viel Applaus. Im Rahmen des Konzerts gratulierte Bürgermeisterin Karin Winter auch den Preisträgern des Musikbewerbs „prima la musica“. Zum Schluss des Konzerts dankte Rainer Rappolting der Direktorin Iris Trefalt für ihren Einsatz mit einem Blumenstrauß.

