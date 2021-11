Mordenti nahm in Neulengbachs Mittelschule auf musikalische Reise mit

Reginaldo Mordenti musizierte am Sonntag in der Aula der Mittelschule unter dem Motto „Eine romantische Reise“. Kulturstadträtin Maria Rigler freute sich, zahlreiche Gäste, die das lieb gewordene Jahreskonzert „ihres“ Pianisten schon ersehnten, bei dieser Veranstaltung der VHS willkommen heißen zu dürfen.

Am Beginn des Programmes standen drei Walzer von Chopin, „dem für die Romantik bekannten Komponisten“, den Mordenti besonders liebt. Sorgfältig spürte er dem je eigenen Charakter der Stücke nach und musizierte brillant und einfühlsam die schwierigen Passagen aus.

„Ich bin a Neulengbacher“

In der freien Zeit während der Pandemie beschäftige sich der Musiker mit Werken des deutschen Pianisten und Komponisten Moritz Moskovsky (1854-1925) und servierte virtuos und schwungvoll den Walzer in E-Dur op. 34 mit perlenden Läufen und großgriffigen Akkorden. Der erste Teil des Konzertes endete mit dem Scherzo in b-Moll von Chopin.

Der zweite Teil der Veranstaltung war traditionell brasilianischer Musik gewidmet: Es erklangen Werke von Ernesto Nazareth, der Elemente der „hohen Klassik“ mit der Volksmusik zu einem fröhlichen und bunten Klangergebnis verband. Der Komponist hatte jedem der Stücke Namen gegeben, die Mordenti etwa mit „Sie wissen es gut“, „Auffi!“ oder „Tüt tüt!“ übersetzte.

Damit den treuen Fans auch nichts fehle, spielte Reginaldo Mordenti als letztes Stück des Programms die Fantasie über die brasilianische Hymne, die Louis Moreau Gottschalk verfasst hat. Begeistert dankte das Publikum mit lang anhaltendem Applaus und erhielt als erhoffte Zugabe „Die Küken“ von Zequinha de Abreu.

Sylvia Zobek, die den in Brasilien gebürtigen Pianisten als Lehrer an die Musikschule Neulengbach engagiert hatte, und Maria Rigler dankten dem Meister für sein Wirken in der Stadt. Seine kurze Replik beendete dieser mit den Worten: „Ich bin a Neulengbacher“. Heiterkeit, tosender Applaus.