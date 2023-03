Das tut sich im Biosphärenpark Wienerwald

Martina Keilbach vom Biosphärenpark Wienerwald war zu Gast in der Volksschule Neulengbach und brachte Schülern und Schülerinnen der dritten Klassen an Hand von eigens entworfenen Modellen den Biosphärenpark näher. „Wir haben damit schon eine Unesco-Auszeichung bekommen“, erklärte Keilbach stolz und sie hob hervor, dass diese Unterrichtsstunden ein Gratisangebot des Bisphärenparks Wienerwald sind.

Der Biosphärenpark Wienerwald ist eine UNESCO-Modellregion für Nachhaltigkeit. Der Wienerwald wurde 2005 mit dem UNESCO-Prädikat Biosphärenpark ausgezeichnet und ist damit einer von 738 Biosphärenparken in 134 Staaten und europaweit der einzige am Rande einer Millionenstadt. Er umfasst eine Fläche von rund 105.000 Hektar und erstreckt sich über 51 Gemeinden in Niederösterreich und sieben Wiener Gemeindebezirke. Rund 855.000 Menschen sind in dieser Lebensregion zu Hause.

