Neulengbacher Komödienspiele feiern Premiere

Da wird geflunkert und geflirtet, geliebt, gehasst und gelitten. Die Komödie „Das Wochen-Ende“ von Theresa Prammer feierte am Wochenende Premiere. Das Ehepaar Prammer will für „einen leichten, aber nicht seichten Theaterabend“sorgen, und das gelingt. Es gibt viel zu lachen, es geht rund auf der Bühne im Hof des alten Gerichts: In der Geschichte um zwei Brüder, die einander hassen, kommt es zu allerhand Verirrungen und Verwirrungen. Und natürlich gibt's ein Happy End.

In der Komödie „Das Wochen-Ende“ zeigt das Ensemble - wie man es von den Komödienspielen Neulengbach gewohnt ist - tolle schauspielerische Leistungen. Allen voran Joseph Prammer, der als verliebter, verklemmter Orthopäde sein komödiantisches Talent wieder voll ausspielen kann. Viel Applaus gab es am Premierenabend auch für Theresa Pammer, Alice Schneider, Alois Frank, Mark Mayr, Marius Lackenbucher und Klaus Schaurhofer sowie für die Mitglieder der Schauspielakademie.

Perfekt mitgespielt hat am ersten Theater-Wochenende auch das Wetter. Bis 5. August sind die Komödienspiele Neulengbach noch jeden Freitag und Samstag um 20 Uhr zu sehen. Karten gibt es online, in den Trafiken, im Infobüro und am Gemeindeamt.