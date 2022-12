Region Wienerwald: Lions-Präsidenten im Einsatz für die gute Sache

Werbung

Alle Hände voll zu tun haben die Lions bei den Adventveranstaltungen in der Region, die bereits in vollem Gange sind. Voller Elan dabei sind auch der bisherige Präsident Herbert Böhm, Eigentümer der Firma Austria Shirt in Altlengbach, und der aktuelle Präsident Thomas Gnaser aus Pressbaum, der dort ein Foto-Geschäft betreibt. Er hat im Sommer die Funktion übernommen.

Herbert Böhm zieht trotz der schwierigen Corona-Situation während seiner Präsidentschaft eine positive Bilanz: „Wir haben neue Wege gefunden, wie wir die so wichtigen Spenden für unsere Hilfsaktivitäten weiter aufbringen konnten: Wir haben Pflanzen und Glühwein erfolgreich gegen Spenden angeboten, der Glühwein ist auch heuer wieder ein beliebtes Angebot während der Adventzeit.“ Dieser ist an den Adventwochenenden jeden Samstagvormittag im Rahmen des Bauernmarkts vor der Firma Austria Shirt in Altlengbach erhältlich.

Vertreten war der Lions-Club auch bei den Adventmärkten in Altlengbach und Maria Anzbach. Und am Freitag, 9. Dezember, gibt es wieder das vorweihnachtliche Gospel-Konzert in der Kirche von Maria Anzbach.

Hilfe in schwierigen Situationen

Mit den Spenden konnten die Lions schon vielseitig helfen: Etwa einer alleinerziehenden Mutter, die sich keine Küche leisten konnte und auf Kartons behelfsmäßig gekocht hat, oder zwei Schwestern – eine davon minderjährig – deren Mutter überraschend verstorben ist, hat der Club bei der Bewältigung der dringendsten Nöte geholfen und sie konnten so im Familien-Haus bleiben.

Böhms Nachfolger Thomas Gnaser blickt positiv auf seine Präsidentschaft, ist sich aber der schwierigen Zeiten bewusst: „Aufgrund der bekannten angespannten Wirtschaftslage, Teuerung, Inflation gehe ich davon aus, dass es für uns in Zukunft genug zu tun geben wird. Unser Club hat schon in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir ganz gezielt helfen können, wenn wirklich Not am Mann ist – und so wird es auch in Zukunft sein.“

