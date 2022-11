Photovoltaik-Boom im Raum Wienerwald & Purkersdorf hält an

„Auch jetzt im Herbst ist weiterhin kaum ein Rückgang bemerkbar. Wir hatten alleine im Bezirk Neulengbach 183 Netzzugangsanträge im Oktober – das sind ähnlich viele wie im Vormonat und mehr als viermal so viele wie im Vorjahr“, berichtet Josef Brückelmayer, Leiter Service Center Netz NÖ in Neulengbach.

„Gleichzeitig konnten 65 neue Photovoltaik-Anlagen fertig gemeldet werden“, so Brückelmayer. Im September waren es 169 Anträge, 78 Anlagen wurden fertig gemeldet.

„Normalerweise ebbt das Thema Photovoltaik im Herbst doch deutlich ab.“

Die Zahlen zeigen, dass in diesem Jahr alles anders ist: „Normalerweise ebbt das Thema Photovoltaik im Herbst doch deutlich ab. Aufgrund der aktuellen Situation ist davon heuer aber kaum etwas zu merken“, erzählt Brückelmayer.

Die regionalen Zahlen spiegeln sich auch in der niederösterreichweiten Statistik, auch hier gab es viermal so viele Anträge wie im Jahr zuvor. Niederösterreichweit sind im Oktober 2022 durchschnittlich 1250 Anträge pro Woche eingetroffen. Gleichzeitig konnten rund 2.250 Anlagen fertig gemeldet werden. Im September waren es insgesamt 5.555 Netzzugangsanträge, 2.201 Anlagen wurden in Niederösterreich fertiggemeldet.

Mehr als 59.000 Anlagen speisen ins Netz ein

Aktuell speisen bereits mehr als 59.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ ein.

Für den Transport und die Verteilung von Strom verfügt Netz NÖ in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 55.744 Kilometer. Jährlich werden rund 300 Millionen Euro in die Netzinfrastruktur investiert.

