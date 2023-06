„Film ab“ im Neulengbacher Kinosommer

Bereits zum fünften Mal hätte der Innenhof des Gerichts wieder zum Sommerkino werden sollen, der Wettergott spielte dabei aber nicht mit. „Wir haben zwar Griechenland-Wetter bestellt, aber leider hat die Lieferung nicht geklappt“, so Stadträtin Maria Rigler in ihrer Rede zum Sommerkinoauftakt. Drei Abendfilme und zwei Kinderfilme standen zur Auswahl. Insgesamt kamen rund 550 Personen ins Kino. „Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Lengenbacher Saal ein hervorragendes Ausweichquartier haben. Im Freien wäre alles vorbereitet gewesen, doch das Wetter machte uns einen Strich durch die Rechnung“, so Rigler.

Bei allen fünf Vorstellungen wurde der Sternenhimmel gegen die trockene, wetterfeste Räumlichkeit getauscht. Mit den gefüllten Popcorntüten war auch der Flair eines echten Kinosaals durchaus vergleichbar mit dem echten alten Lichtspieltheater.