Alarmierend: Immer weniger Bauern in der Region Wienerwald

Seit 1970 ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich um mehr als die Hälfte geschrumpft. Per Stand September 2021 gibt es nur mehr 155.900 land- und forstwirtschaftliche Betriebe in ganz Österreich. Nur mehr rund 3,9 Prozent der Erwerbstätigen Österreichs sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Rund 91 Prozent der Bauernhöfe werden nach wie vor in Form von Familienbetrieben geführt.

56 Prozent hielten 2020 auch Nutztiere, 2010 waren es noch 63 Prozent gewesen. Rund 34 Rinder werden im Durchschnitt auf einem österreichischen Bauernhof gehalten. Der durchschnittliche Schweinebestand stieg seit 2010 von 85 auf 111 Tiere an.