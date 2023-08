Laurenzifest wurde in Markersdorf zum 33. Mal gefeiert

Schon zum 33. Mal feierte die Dorfgemeinschaft Markersdorf heuer das Namensfest ihres Kirchenpatrons. In traditioneller Weise zelebrierte Pfarrer Boguslaw Jackowski mit einer großen Gemeinde eine Messe in der Laurenzikirche. Den mächtigen Gesang begleitete Michael Dietl an der historischen Barockorgel. Danach setzte man sich zu einem gemütlichen Mittagessen zusammen, das viele freiwillige Helfer vorbereitet hatten.