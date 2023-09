Neulengbacher Pfarrer feiert den 60. Geburtstag

Bürgermeister Jürgen Rummel, Pastoralassistentin Maria Hauer, Pfarrer Boguslaw Jackowski und viele Ministranten auch die, dies schon in „Pension“ sind. Sonntagsmesse für die Pfarrgemeinde – Gratulation Pfarrer Jackowski

Die Sonntagsmesse stand ganz im Zeichen des 60. Geburtstages von Pfarrer Boguslaw Jackowski: Trotz des schönen Wetters waren die Bankreihen dichter besetzt als an den Wochenenden zuvor, Bürgermeister Jürgen Rummel, die Katholische Jugend der Pfarre, der Pfarrgemeinderat, der Kirchenchor, viele Gläubige und zahlreiche Altministranten im Ministrantengewand waren gekommen, um dem beliebten Geistlichen zu gratulieren.

In den Mittelpunkt seiner Predigt rückte der Jubilar das Wort „bleibt niemanden etwas schuldig; nur die Liebe schuldet ihr einander immer“ (Röm. 13,9). Eine Überraschung hatte die Pastoralassistentin Maria Hauer von langer Hand vorbereitet: Alle waren eingeladen, auf Papierblumen gute Wünsche und Grußbotschaften zu notieren, die Blumen wurden dann in Körbe mit echtem Gras eingesteckt und das ganze vor dem Altar drapiert. Auch in den Fürbitten gedachten Vertreter der verschiedenen Pfarrgruppen ihres Hirten. Am Schluss der Liturgie ergriff der stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Hans Weber das Wort und würdigte das Wirken des Pfarrers in Neulengbach seit 2006. Danach dankten Lisa Huff und Vincent Kendler im Namen der Ministranten und des Jungen Ensembles Neulengbach für die liebevolle Zuwendung und das Verständnis für die Anliegen der Jungen und überreichten einen Geldbetrag zur Anschaffung eines E-Bikes, der von der Pfarrgemeinde zur Verfügung gestellt wurde.

In die Gratulationsworte stimmten alle Anwesenden, geführt von der Kirchenorgel, mit einem kräftigen „Happy Birthday“ ein. Am Schluss trat auch Bürgermeister Rummel an das Rednerpult und dankte dem Pfarrer für seine stete Bereitschaft, bei Segnungen, Eröffnungsfeierlichkeiten und ähnlichem für die Gemeinde und die Feuerwehren zur Verfügung zu stehen. Gerade auch am Tage seines eigenen Festes habe er schon vor dieser Messe für die Feuerwehr Unterwolfsbach eine Feldmesse gelesen. In diesem Sinne überreichte er eine Urkunde der Stadtgemeinde Neulengbach. Sichtlich gerührt dankte der Geistliche und lud alle Anwesenden zu einer Agape in den Pfarrgarten, wo man bei Speckstangerln, Kuchen sowie verschiedenen Getränken bis in den Nachmittag gemeinsam feierte.

Bereits am Tag des Geburtstags ihres Kuraten, am 5. September, stellte sich die Feuerwehr Neulengbach-Stadt bei Pfarrer Boguslaw Jackowski mit einem Geburtstagsbaum ein, der auf dem Kirchenplatz aufgestellt wurde. Kommandant Michael Mascha dankte dem Jubilar für sein Wirken für die Wehr und überreichte eine Glückwunschkarte. Anschließend stieß man auch auf das Ereignis an und ließ sich Süßigkeiten schmecken, die die Pastoralassistentin Maria Hauer vorbereitet hatte. Sorgenfalten bereitete dem Pfarrer nur die lange Dauer, in der der Baum ihn nun täglich an sein fortgeschrittenes Lebensalter erinnern würde: Ganze 60 Tage. . .