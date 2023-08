Tag der offenen GartenGespräche in Neulengbach

Die Mitmachregion Neulengbach und umadum lud einmal mehr zu einem „GartenGespräch“ ein. Gärten können dazu beitragen, über Zäune hinweg Offenheit zu praktizieren und Verständnis zu gewinnen, auch wenn die Gartenideen oder Lebenseinstellungen völlig verschieden sind. Es gab viele Ideen, wie das Miteinander lebendiger, offener und nachhaltiger gestaltet werden kann.

Statt alleine im Garten zu arbeiten könne man das vielleicht auch einmal mit anderen Menschen machen. „Personen ohne Garten könnten mitwirken, zum Beispiel, um älteren Personen behilflich zu sein, um Kontakte zu knüpfen oder selber manuelle Fertigkeiten zu üben“, war einer der Vorschläge. Gartenflächen von großen Gärten könnten zum Anbau von Gemüse zur Verfügung gestellt werden. Auch das gemeinsame Verarbeiten der Ernte könne für alle bereichernd sein.

In der Mitmachregion werden regelmäßige Treffen stattfinden, um Wissen, Fragen, Tipps auszutauschen, oder Pflanzen weiterzugeben. Diskutiert wurde über Möglichkeiten aktuelle Informationen auzutauschen, zum Beispiel um Jungpflanzen oder Ernteüberschüsse zu teilen oder um eine Urlaubsvertretung zur Gartenbetreuung zu finden. Neben Telefon- und Internetmöglichkeiten wäre da vielleicht ein „schwarzes Brett“ hilfreich. Vieles wird nach wie vor im persönlichen Gespräch übermittelt.

Die Gartengespräch-Teilnehmer waren sich einig: Teilen - (egal ob Wissen, Motivation, Geräte, Ernte oder Kompost - und gemeinsames Tun bringt Freude ins Leben und kann helfen, die Umgebung nachhaltiger zu gestalten.Wer bei der Umsetzung all dieser Ideen mitwirken möchte, ist herzlich dazu eingeladen: neulengbach@mitmach-region.org

Weitere Tage der offenen GartenGespräche finden bis Oktober jeden 1. Sonntag im Monat in verschiedenen Gärten statt. Der nächste Termin ist am 3. September mit dem Thema „Miteinander – alles was es schon gibt, und alles was wir noch brauchen“. Informationen sind unter www.neulengbach.mitmach-region.org im Kalender zu finden.